Проблема не в статті, а в суддях

Як тільки спав хайп навколо справи Голунова, Путін відіграв назад: нормальна, мовляв, стаття. (А скільки було витоків близько 12 червня, що її ось-ось пом’якшать.) Але я не про це, тут все зрозуміло.

Важливо інше. Проблема малих доз і проблема підкинутих наркотиків — дві різні проблеми. Саджати у в’язницю за малі дози — нерозумно і грішно. Це такий репресивний популізм. Але це одне. А підкидати наркотики — це інше. Тут інші контингенти, мотиви та ін. Це злочин правоохоронців, що позначає міру свавілля силової вертикалі.

Пом’якшення наркотичної статті не дуже вирішує цю проблему. Проблема тут не в статті, а в суддях. Судді прекрасно бачать підкинуті наркотики в абсолютній більшості випадків. Але все одно відправляють людей за ґрати. І це реальний злочин, за яке треба судити і садити. І цього треба добиватися.

Суспільство, яке прагне свободи і справедливості, мені здається, має домагатися юридичного переслідування двох категорій людей: суддів, які виносять завідомо несправедливі вироки, і тих, хто фальсифікує вибори — вкидає бюлетені і підробляє протоколи.

Якщо кілька чоловік будуть засуджені судами за фальсифікацію виборів (конкретні тітки-дядьки, які цим займаються на виборчих дільницях) і кілька десятків суддів підуть у в’язницю за завідомо несправедливі судові рішення, то витрати на вчинення цих злочинів різко зростуть. І це істотно пересуне планку можливого і нормального життя.

Бо, по суті, правове суспільство — це суспільство, в якому потенційні витрати вчинення злочину високі, а неправовий — це суспільство, в якому ці витрати низькі.

І питання допуску до виборів, реєстрації партій і політичної конкуренції — вони практично всі вирішаться самі собою, якщо суспільство досягне цих простих речей — переслідування двох типів злочинів.