Украинцы смогут вернуть деньги за коммунальные услуги

Кабинет министров наделил украинцев возможностью взыскать с управителя дома деньги за некачественные коммунальные услуги.

В частности, Кабинет министров постановлением №482 уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками услуг – тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора, сообщает “Сегодня“.

Для перерасчета оплаты управителю жильцам необходимо составить акт-претензию установленной формы (утвержден постановлением №1145), которую подписывают управитель и потребитель.

К примеру, в акте могут зафиксировать, что в подъезде неделю не работает лифт, поэтому оплата за его пользование должна быть уменьшена. Если управитель не пришел на проверку либо отказывается подписывать акт, его могут подписать не менее чем двое жильцов и передать под роспись управителю.

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Когда претензия жильцов будет удовлетворена, деньги за невыполненные услуги им не вернут на руки, а зачтут в счет оплаты счетов на содержание придомовой территории в будущем месяце. Отказ в удовлетворении претензии можно оспорить в суде.

Украинские специалисты поддержали постановление, но отметили, что реализовать его на практике будет непросто.

“Управителя обязали предъявить жалобщикам документы о выполнении управителем работы: наряды, табели рабочего времени, зарплатные ведомости, акты о списании материалов и т. д., как доказательство, что работа выполнена”, – заявил эксперт в сфере ЖКХ Андрей Никончук.

“Но, как говорится, бумага все стерпит. Считаю, что жильцы погрязнут в бюрократической переписке и махнут рукой на свои требования по перерасчету, особенно если сумма небольшая. Отношения с управителем будут испорчены, а добиться серьезной компенсации вряд ли получится без суда”, – резюмировал он.

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