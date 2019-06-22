“Голос” не висунув мажоритарників на Донбасі

Партія “Голос” Святослава Вакарчука не висунула мажоритарників по Донецькій області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомивжурналіст Олександр Білінський.

“Партія “Голос”. Прогресивна. Крута “десятка” за списком. Концерти, селфі, перерахування на кампанію від відомих людей. Список мажоритарників по Донецькій області – зеро. Тобто на всю область не захотіли знайті 10 людей, щоб навколо цих лідерів сформувати команди”, – написав він.

Журналіст зазначив, що “Голосу” корисно було б зробити ставку на місцевих лідерів, проте партія Вакарчука “вирішила не напружуватися”.

“Так, комфортніше їздити з концертами до Львова та Рівного. Це тепла ванна для Вакарчука. Альо корисніше і стратегічно правильніше об’єднання їхати разом з Притулою, Іваном Примаченком, творцем освітньої платформи Prometheus (який сам родом з Донецька) весь Донбас. І зробити ставку на місцевих лідерів. Нехай зараз не пройдуть на парламентських, на місцевих більше шансів буде. Вирішили не напружуватися”, – додав Білінський.