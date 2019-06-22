Хто потрапив у партію Гройсмана

На сайті ЦВК з’єднання явився список кандидатів у народні депутати, які увійшли в партію “Українська стратегія Гройсмана”.

Партію Гройсмана можна назвати “партією міністрів”, оскільки в її першу десятку входять діючі міністри України.

Більш детальний список можна переглянути на сайті ЦВК.

Серед кандидатів зокрема фігурує Міністр освіти і науки України Гриневич

Лілія Михайлівна.

Вчора вона прозвітувала про свою невдалу поїздку до Львова. Її не пустили до однієї зі шкіл, пояснивши це тим, що пані Гриневич має надати листа та отримати дозвіл міського голови на перевірку впровадження реформ.

Також серед кандидатів фігурує Нищук Євген Миколайович. У серпні минулого року він отримав припис від НАЗК через те, що він не врегулював потенційний конфлікт інтересів генерального директора музею Івана Ковальчука, який працює спільно зі своєю дружиною.

Варто згадати Міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича.

Сайту Politeka зазначає:

“Головним замовником і керівником рейдерського захоплення називали депутата Сергія Пашинського. Його діловий партнер Сергій Тищенко нібито вимагав у власника фабрики Ігоря Бойка $10 млн. Колі тієї відмовився, Мін’юст юст виключив підприємство з єдиного Державного реєстру та призначив нового директора.

Також ім’я Павла Петренко згадується у справі рейдерського захоплення Української національної лотереї. Генеральний директор УНЛ Бочковський Андрій дізнався, що хтось вніс зміни в Єдиний державний реєстр юридичних і фізичних осіб – підприємців. Новим власником став громадянин Швейцарії Пітер Шетті. Зміни внесли на підставі рішення Корольовського районного суду Житомира”.