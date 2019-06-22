Кримінальні справи, які інспірують проти мене проросійські персонажі, – це ордена «За заслуги», — Порошенко

Персонально проти п’ятого президента України Петра Порошенка не порушено жодної кримінальної справи. А ті факти, з яких намагаються «зліпити» кримінал, насправді є прикладами державної позиції.

Про це заявив лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«За фактом порушено кілька кримінальних справ. Підкреслюю: я пишаюся кожним кримінальною справою», — сказав Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Насамперед він зазначив, що сприймає як нагороду висунуті йому звинувачення в тому, що він як Верховний головнокомандуючий віддав наказ про контрнаступ на Донбасі.

«Внаслідок ефективних дій Збройних сил України, добровольців, волонтерів, виконуючи мій наказ Президента України, було звільнено дві третини окупованій території Донбасу», — підкреслив Порошенко.

Коментуючи другу кримінальну справу — за фактом відкрите для видання наказу групи військових кораблів ВМС України відправитися на ротацію з Одеси до Маріуполя через Керченську протоку, Порошенко нагадав, що прохід кораблів повинен був проводитися з української Керченській протоці, згідно з Конвенцією ООН.

Третє потенційне обвинувачення, яке хочуть висунути Порошенко з подачі лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко — про продаж або зміну власності української ГТС, — він назвав брехнею, яка «не відповідає дійсності».

«Звернення Юлії Тимошенко щодо української газотранспортної системи. Точно скажу, що не Тимошенко коментувати газові питання. А може навпаки — адже саме вона в 2009 році підписала контракт, у результаті якого Україна було завдано збитків більш ніж на $ 40 млрд. І саме в результаті моїх дій і дій моєї команди позов на $ 4,6 млрд. був виграний в Стокгольмському арбітражі, була забезпечена енергетична незалежність нашої держави — коли завдяки нашій команді ми домовилися про початок переговорів про енергетичне союзі України з ЄС», — цитируетПорошенко прес-служба партії.