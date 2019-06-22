На Житомирщині втопився 10-річний хлопчик

У Житомирській області під час купання в річці втопився 10-річний хлопчик.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполиции в Житомирській області, повідомлення про подію надійшло вчора близько 17.30.

На місці події, на березі річки Выспа недалеко від селища Романів, поліцейські з’ясували, що компанія дітей грала, стрибаючи у воду з висоти. У якийсь момент діти помітили відсутність одного з друзів і кинулися у водойму на пошуки.

Коли хлопчика витягли з води, ознак життя він вже не подавав, врятувати його не вдалося. Призначена судово-медична експертиза щодо причин смерті дитини, проводиться перевірка інших обставин.