Оголошено винагороду в півмільйона гривень за розкриття резонансного вбивства

Фермер Василь Кузнєцов оголосив про винагороду в 500 тисяч гривень тому, хто допоможе з’ясувати обставини загибелі жительки с. Попасного на Дніпропетровщині Антоніни Дарадуды.



З такою заявою директор агропідприємства «Добродар» Василь Кузнєцов виступив, коментуючи інформацію про смерть у власному басейні вдови покійного засновника господарства «Дар», розташованого в Новомосковському районі Дніпропетровської області. Камери відеоспостереження зафіксували прихід і відхід гостей у господині будинку, а потім відключилися, і саме в цей час Антоніна Дарадуда загинула.



«Я офіційно заявляю про те, що готовий фінансово простимулювати сумою в 500 тисяч гривень очевидців цієї трагедії або осіб, які можуть надати слідству неспростовні факти і докази насильницької смерті Дарадуды, якщо звичайно це не було нещасним випадком або самогубством. Пора в цій тривалій обурливої історії поставити крапку, поки остаточно збожеволілі від безкарності особи не перетворили з користю для себе цілями цю людську трагедію в цинічний політичний фарс. Крім того, я сподіваюся, що матеріальна винагорода буде стимулом і для правоохоронців, щоб слідство не зупинилось і не зійшло нанівець. Я дуже хочу, щоб винуватець загибелі людини, якщо в цій справі дійсно є злочинець, був знайдений і покараний за всією суворістю закону», — заявив Василь Кузнєцов.



Своє рішення Кузнєцов пояснює тим, що побачив у місцевих ЗМІ потік брехні і бруду щодо себе, численні спроби бездоказово прив’язати до смерті жінки його ім’я.



«Грамотний слідчий, розслідуючи будь-який злочин, першим ділом задає питання – кому це вигідно? Мені вся ця історія з басейном і трупом категорично і ні в якому аспекті не потрібна, справу про купівлю ФГ «Дар» розглядається в судах і я впевнений у своїй правоті. Сьогодні, через кілька років від початку цієї історії, я так само впевнений в тому, що можливе вбивство вдови Дарадуды може бути вигідно тільки тим, хто під виглядом «захисту» розграбував і знищив це господарство, виводив з нього оборотні кошти і ухилявся від податків, що вже задокументовано наслідком. Міркуючи логічно можна уявити собі такий ланцюжок: колись давно всі ці Гайворонських з Скакуненко та іншими громадянами обіцяли жінці «захист від рейдерів», але в результаті самі ж і виявилися рейдерами відносно господарства «Дар», цілком можливо покійна почала задавати незручні запитання своїм «рятівникам». Я ні в якому разі не хочу нав’язувати слідству свою точку зору, але хочу, щоб слідство обов’язково задав собі питання «кому це вигідно» і найшло на нього відповідь. А всі матеріали про те, як знищувалося господарство, як Попасне тероризували бойовики з автоматами, хто їх наймав, хто і за чий рахунок це оплачував – все це у поліції є, задокуметировано і підшита», — каже Василь Кузнєцов.



Кузнєцов також нагадав про те, що Гайворонський зареєструвався в якості кандидата в депутати по даному округу, де сталася трагедія.



«При цьому даний кандидат прекрасно розуміє, що в районі, так і в області його і нав’язувану їм «допомога» селяни відверто бояться, знаючи що Гайворонський не зупиняється ні перед чим. Я багато спілкувався з жителями району, яким недобросовісний фермерський актив Гайворонського роками і десятиліттями недоплачує за оренду паїв, люди залякані, лише одиниці з них ризикують вийти з цього фермерського «кріпосного права». Але я ніколи не припускав, що цинізм і безпринципність таких орендарів-кровососів і їх «захисників» може зайти так далеко. Адже подію в будинку Дарадуды, повторюся, якщо це не нещасний випадок — в якомусь сенсі можна розглядати як елемент психологічного терору проти виборців округу. Я дуже сподіваюся, що слідство і правосуддя в цій історії поставить переконливу і аргументовану точку, якщо негідників не зупинити, вони починають становити загрозу не тільки окремим сім’ям, але і цілим населеним пунктам», — резюмував Василь Кузнєцов.



Автор: Павло Дементьєв