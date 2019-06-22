Петиция о кастрации педофилов набрала необходимое количество голосов

Петиция о кастрации педофилов собрала необходимое количество голосов для рассмотрения. На момент написания статьи, за нее проголосовали 26 тысяч 313 человек из 25 тысяч необходимых. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на ТСН.

Подписи в поддержку петиции начали собирать 27 мая. В тексте отмечается, что два года назад был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку.

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В нем содержится три новации – введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников. Относительно последнего, то такие действия добровольного характера

“1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия”, – говорится в тексте.

Отмечается, что химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Также в петиции указывается, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.

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