Одіозні забудовники та екс-регіонали. Хто увійшов в партію Смєшка?

Сьогодні ЦВК зареєструвала 76 кандидатів у народні депутати України від партії “Сила і честь” Ігоря Смєшка.

Детально про список партії Смєшка можна переглянути на сайті ЦВК. Ми звернули увагу на окремих осіб у списку, які мають контраверсійну біографію.

У списку фігурує Горащенков Олексій Миколайович. У 2018 році він потрапив у гучний скандал. Його називають “куратором НАЗК”.

14 листопада керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Соломатіна Ганна заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій, передає УНІАН.

Вона оприлюднила скріншоти листування із людиною, якою, за її словами, є перший заступник керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації президента та «куратор НАЗК» Олексій Горащенков.

На скріншотах людина, яка підписана як “Олексій Гір”, заявляє про необхідність “якнайшвидше починати атаку на Юлю і Рабін…ча” та просити передати “три варіанти по грузину, як домовлялися”.

У списку можна знайти екс-депутата “Партії регіонів” Івана Ступака. За часів Януковича був головою підкомітету з питань законодавства про адміністративні правопорушення та організації охорони громадського порядку та громадської безпеки Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Варто згадати і одіозного забудовника Негрича Миколу.

Він є директором компанії “Геос” на будівельному майданчику якого на Голосіївському проспекті, 46 у серпні відбулася бійка зі стріляниною.