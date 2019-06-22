На Рівненщині 11-річний хлопчик потрапив в лікарню з вогнепальним пораненням

У Рівненській області 11-річний хлопчик отримав поранення в результаті пострілу з пневматичної гвинтівки.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, сьогодні правоохоронці отримали інформацію від медиків обласної дитячої лікарні про те, що до них з Острозького району напередодні доставили з пораненням стопи 11-річного хлопчика.

За словами батьків, дитина взяв у руки пневматичну рушницю і натиснув на курок. Після пострілу куля застрягла в стопі. Батьки відразу звернулися в місцеву лікарню. У поліцію про поранення ніхто не повідомляв.

Працівники ювенальної превенції вже поспілкувалися з батьками хлопчика і з’ясували, що сім’я благополучна, на профілактичному обліку поліції ніхто з них не перебував.

Острозьким відділом поліції вирішується питання про вилучення зброї та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.