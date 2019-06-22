Уряд Молдови хоче запросити експертів з України, аби створити Антикорупційне бюро

Новий уряд Молдови планує створити Антикорупційне бюро. Для цього планують запросити експертів з України.

Про в інтерв’ю Громадському розказала прем’єр Молдови Майя Санду.

«Я би хотіла, аби це бюро радників прем’єр-міністра витворили за два тижню, і ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, аби перейняти досвід цих країн», — зазначила вона.

Санду розраховує, що до цієї структури увійдуть експерти з інших країн, де сектор правосуддя «вже добре працює і він є незалежним».

«І саме тому ми потребуємо цю консультативну раду, адже хочемо розуміти, як нам правильно розставити свої пріоритети, порядок денний зараз досить непростий, а очікування людей — дуже високі», — додала прем’єр Молдови.