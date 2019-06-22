«Убийте, спаліть, я прийму»: Мати підозрюваного у вбивстві Дар’ї Лук’яненко відмовилася від сина

Похорон Даші Лук’яненко, жорстоко вбитої односельначином 22-річним Миколою Тарасовим в Іванівці під Одесою, зібрали майже всіх місцевих.

Прощання відбулося 21 червня, і на церемонію мала намір прийти також мати підозрюваного. Марію Тарасову попереджали про можливе самосуде, але жінка була налаштована рішуче.

Втім, ніхто з родичів збоченця так і не з’явився, йдеться в сюжеті ТСН.

11-річну дівчинку ховали в закритій білій труні. Скорботна хода проходило повз будинки Тарасових — будівля перебувала під посиленою охороною поліції. Так, існує реальна загроза, що розлючені іванівці можуть його спалити. Жителі села вважають, що рідні вбивці знали про злочин.

У день похорону мати недолюдка на місцевому ринку хотіла змити гнівні написи на контейнері, де вона торгує. Однак з цього нічого не вийшло — люди знову написали «Вбивці», «Геть з Іванівки», «Вам тут не місце»…

Марія Тарасова, яка після жахливої трагедії відмовилася від сина — єдиного підозрюваного, який зізнався у скоєному — заявила односельцям про готовність до самосуду.

«Я хотіла до людей вийти. Нехай вони зі мною зроблять, якщо вважають гідним вбити – убийте, спаліть, будь ласка. Я прийму все, що вирішать люди», — розповіла вона.

Але все-таки йти на траурну процесію її, очевидно, переконали.

За словами місцевої жительки Тамари Виноградової, якщо б хтось з родини Тарасових з’явився на похорон Даші, «люди б їх порвали».