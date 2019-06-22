Россия ввела запрет на авиасообщение с Грузией

Грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию из-за просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность. Об этом сообщил “Интерфакс“.

Причина приостановки полетов – “необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП “Госкорпорация по ОрВД”.

“С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты”, – сказал он.

Позже в Минтрансе России подтвердили, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля.

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Как отметили в Минтрансе, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

“Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее. Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию”, – заявили в ведомстве.

Авиационные власти Грузии, по данным российского министерства, уже оповещены об условиях возобновления полетов, а также о готовности РФ к проведению консультаций с грузинской стороной.

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Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Из России в Грузию летают “Аэрофлот”, “Уральские авиалинии”, S7, Red Wings, “ЮТэйр”, “Победа”. В направлении РФ рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

О прекращении продаж на билеты с вылетом после 8 июля уже сообщили “Аэрофлот”, “Победа” и Red Wings.

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