Париж заборонив старі дизельні авто

Усі транспортні засоби з наклейками Crit’Air 4 (які позначають найбільш забруднюючі транспортні засоби) не зможуть в’їжджати в Париж в будні дні з 1 липня. Так в Парижі сподіваються знизити рівень забруднення повітря.
Це означає, що з 1 липня жоден дизельне транспортний засіб старше 13 років, а також мотоцикли, зареєстровані до 1 липня 2004 року, не зможуть в’їжджати у французьку столицю з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00.
Правило буде поширюватися на легкі вантажівки, а також на легкові автомобілі. Очікується, що заборона торкнеться близько 800 тисяч транспортних засобів у великому паризькому регіоні Іль-де-Франс — хоча заборона поширюється тільки на Париж, а не на райони за його межами.
Експрес-інформація по країні
Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Париж
Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца
Форма правління – Президентсько-парламентська республіка
Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)
Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – французька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,888 (22-я в світі)
ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,
Андоррою
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на центральних вулицях Берліна заборонили дизельні авто.
За матеріалами «Європейська правда»
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