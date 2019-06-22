Париж заборонив старі дизельні авто

Усі транспортні засоби з наклейками Crit’Air 4 (які позначають найбільш забруднюючі транспортні засоби) не зможуть в’їжджати в Париж в будні дні з 1 липня. Так в Парижі сподіваються знизити рівень забруднення повітря.

Це означає, що з 1 липня жоден дизельне транспортний засіб старше 13 років, а також мотоцикли, зареєстровані до 1 липня 2004 року, не зможуть в’їжджати у французьку столицю з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00.

Правило буде поширюватися на легкі вантажівки, а також на легкові автомобілі. Очікується, що заборона торкнеться близько 800 тисяч транспортних засобів у великому паризькому регіоні Іль-де-Франс — хоча заборона поширюється тільки на Париж, а не на райони за його межами.

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», на центральних вулицях Берліна заборонили дизельні авто.

За матеріалами «Європейська правда»

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