Українці стали частіше купувати товари вітчизняного виробництва

З 2012 по 2018 роки об’єм реалізації власних торговельних марок мережі EVA збільшився у 4 рази у частці продажів. Кожний четвертий з десяти товарів у споживчому кошику покупця – це товар ВТМ. Лінія магазинів EVA організувала прес-тур на завод «Альянс краси» з метою показати, як розвивається напрямок виробництва власних торговельних марок.

Але, незважаючи на світові тенденції та збільшення продажів товарів ВТМ у мережі EVA, значна частка споживачів вважає, що гарний продукт – це дорогий продукт, і товари власного виробництва – не такі якісні та ефективні. З метою спростувати ці стереотипи та показати, що таке ВТМ, чому важливо розвивати цей напрямок, і було ініційовано прес-тур.

EVA розвиває відділ ВТМ з 2010 року. Наразі у мережі представлено 37 власних торгових марок.

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Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

“Ми орієнтуємося на певні ніші, потреби покупців, ринкові тенденції, інновації, продукти і товари, що представлені на міжнародних виставках. Сьогодні продукти ВТМ у нашій мережі розроблені практично в усіх категоріях косметичних товарів у сегментах “низький” і “середній мінус”. Наприклад, товари напрямків SPA, аксесуари, галантерея, біжутерія”, – коментує Галина Ободець, директорка департаменту ВТМ Лінії магазинів EVA.

Один з національних виробників ВТМ, з яким співпрацює мережа EVA, є фармацевтичний науково-дослідний центр «Альянс краси». Він виробляє косметичну продукцію на замовлення компаній та під власними торговими марками. У заводу є власна дослідницька та мікробіологічна лабораторія, яка дозволяє робити тестування продукції на початковому і кінцевому етапах виробництва, а також здійснювати контроль за органолептичною якістю косметики, впливом на шкіру та сертифікацією.

Лінія магазинів EVA активно розробляє професійні засоби для миття волосся, професійні засоби для фарбування волосся (ТМ IQ code і Estima), професійні засоби по відбілюванню зубів ТМ!CEBERG, засоби по догляду за проблемною шкірою TM MAY face, засоби для депіляції TM MAY body. Також компанія випустила три лінійки лікувальніх засобів у групі миття волосся «GEN 96 genetic lab». У цих сегментах досить низька конкуренція з транснаціональними марками, ці сегменти / ніші активно ростуть з точки зору попиту покупців. Наразі саме час для активної роботи в таких сегментах і товарних категоріях.

За матеріалами прес-релізу