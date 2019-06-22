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Старі особи: екс-регіоналка Бондаренко йде в Раду по мажоритарному округу в Миколаївській області

22.06.2019

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко балотується у Верховну Раду по 131 виборчому окрузі в Миколаївській області.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Миколаївської міської ради від партії Опозиційний блок Олександр Гусєв.

У той же час Юрій Бірюков повідомив, що в цьому ж окрузі балотується «кіборг» Сергій Танасов.

«Він вміє захищати нашу країну, вміє воювати, у нього досвід керівництва районною держадміністрацією, досвід залучення іноземних інвестицій в будівництво електростанцій та багато іншого, важливого і корисного для країни», — зазначив Бірюков.

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