Старі особи: екс-регіоналка Бондаренко йде в Раду по мажоритарному округу в Миколаївській області

Колишній народний депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко балотується у Верховну Раду по 131 виборчому окрузі в Миколаївській області.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат Миколаївської міської ради від партії Опозиційний блок Олександр Гусєв.

У той же час Юрій Бірюков повідомив, що в цьому ж окрузі балотується «кіборг» Сергій Танасов.

«Він вміє захищати нашу країну, вміє воювати, у нього досвід керівництва районною держадміністрацією, досвід залучення іноземних інвестицій в будівництво електростанцій та багато іншого, важливого і корисного для країни», — зазначив Бірюков.