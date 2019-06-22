Вперше власники акцій Apple отримали дивіденди на території України

Українські акціонери вперше отримали дивіденди від інвестицій в акції американської компанії Apple на території України

Як повідомили НВ Бізнес у прес-службі Національного депозитарію України (НДУ), американська компанія Apple виплатила дивіденди своїм акціонерам, у тому числі тим, які перебувають на території України. Перша виплата сталася 16 травня 2019 року, а на рахунок НДУ гроші були зараховані 14 червня. Як зазначає ТОВ «БТСБрокер», дивіденди отримали всі власники акцій Apple, на рахунках яких враховувався цей фінансовий інструмент. Сума не розголошується.

Як повідомляв НВ Бізнес, акції Apple 12 березня 2019 року були допущені до обігу в Україні (продажі почалися на Українській біржі). Завдяки кореспондентських відносин Національного депозитарію України (НДУ) з міжнародним депозитарієм Clearstream Banking Luxembourg акції американської корпорації почали враховуватися в національній депозитарній системі. Акціонер отримує інформацію про виплати дивідендів або загальних зборах через НДУ. Крім того, за власним бажанням кінцевий власник акцій Apple може віртуально проголосувати за ті чи інші рішення, які приймаються на загальних зборах.

Контекст: як це працює

Центральний депозитарій одержує від Clearstream Banking Luxembourg всю інформацію про корпоративних операцій емітента цінних паперів, випущених або розміщених за межами України. Після цього Центральний депозитарій передає цю інформацію депозитарним установам, на рахунку яких обліковуються цінні папери власника.

Чим привабливі акції Apple

Такий фінансовий інструмент, як акції технологічного гіганта, досить привабливий для інвесторів з точки зору прибутковості. Менш ніж за 7 років дивіденди росли сім разів. Також присутній тренд до зростання вартості самих акцій.

Для українського інвестора такі вкладення можуть бути цікавими ще й тому, що американська компанія виплачує дивіденди в доларах США. Центральний депозитарій, у свою чергу, також перераховує отриманий дохід в іноземній валюті.

Акції Apple ввійшли в набір найпопулярніших акцій серед американських інвесторів, іноземні ЗМІ називають — FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix і Google).

За останні 5 років цими компаніями освоєно приблизно 37% усієї капіталізації індексу S&P 500, яка сьогодні оцінена в $25 трлн. За цей час акції Apple виросли на 110,57%, в той час як індекс S&P 500 додав лише 48,8%.



Фото: НВ

Обслуговування виплати дивідендів за акціями Apple проводилося з урахуванням норм валютного законодавства США (FATCA), згідно з яким податок у розмірі 30% стягується у джерела отримання прибутку, якщо власник вчасно не пройшов відповідну процедуру сертифікації для відходу від оподаткування.

«Завдяки мережі кореспондентських відносин Центрального депозитарію та Clearstream Banking Luxembourg Центральний депозитарій надалі продовжує розширювати перелік іноземних фінансових інструментів, доступних в національній депозитарній системі. Крім американських акцій Центральний депозитарій на даний момент, зокрема, враховує в своїй системі також казначейські облігації США », — зазначив Міндаугас Бакас, голова правління Національного депозитарію України.