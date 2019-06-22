Меган Маркл і принц Гаррі відмовилися від проекту Кейт Міддлтон і принца Вільяма

37-річна Меган Маркл і 34-річний принц Гаррі люблять робити все по-своєму. Подружжя хоче якомога менше залежати від королівської сім’ї, і їм це вдається.

Герцоги Сассекські прийняли рішення покинути благодійну організацію Royal Foundation, яку вони очолювали спільно з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. Вони створять власний фонд, проте обидві пари продовжать працювати над проектом Heads Together з підтримки психологічного здоров’я.

Представники Royal Foundation розповіли, що рішення Меган і Гаррі відокремитися від герцогів Кембриджських було прийнято після аналізу структури фонду. Штаб-квартири організацій будуть розташовані в різних місцях: Букінгемський палац дістанеться Меган і Гаррі, а Кенсінгтонський – Кейт і Вільяму.

: glianec.com

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