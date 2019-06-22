Таємний канал фінансування терористів викрили у Києві: є подробиці

Служба безпеки України викрила канал фінансування бойовиків так званої “ДНР” та вилучила великі суми за адресами в Києві. За три роки за допомогою цієї злочинної схеми терористи отримали майже 5 мільйонів гривень. Слідчі з’ясували, що в Києві група переселенців з окупованих територій забезпечувала фінансування бойовиків так званої “ДНР” в обхід чинного законодавства, передає прес-центр СБУ.

Відомо, що зловмисники мали спільника у Донецьку, разом з яким налагодили канали для надходження грошей до терористів. Для проведення фінансових операцій переселенці користувалися вітчизняними банківськими установами.

Співробітники СБУ провели необхідні оперативні перевірки та під час обшуків у Києві вилучили велику суму грошей у вітчизняній та іноземній валютах, 49 банківських карток та “чорну бухгалтерію”.

: sud.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.