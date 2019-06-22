В Івано-Франківській області блискавка вбила трьох людей

21 червня у селі Беньковцы Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку громадського транспорту і вбила трьох осіб з п’яти, які там знаходилися. Про це інформує Головне управління Нацполиции в області.

«На місці загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів. Крім того, травми отримали дві жінки, місцеві мешканки. Їх госпіталізували. Вони у свідомості», – сказано в повідомленні.

Одна з постраждалих розповіла, що стояла трохи далі від інших, від удару його відкинуло на землю, а коли вона піднялася, чоловіки вже не подавали ознак життя.

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За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження попередньо за ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області попереджало, що 21 червня в області очікуються грози, град та шквалисте посилення вітру.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», блискавка вдарила в кроці від аргентинського школяра.

За матеріалами «Гордон»

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