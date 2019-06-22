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Новинский пойдёт на выборы по мажоритарке

22.06.2019

Вадим Новинский решил не идти на внеочередные парламентские выборы за списками Оппозиционного блока. Об этом сообщает Zrada.today.

Как заявил однопартиец политика Евгений Мураев, некоторая часть членов партии будут баллотироваться в ВР через мажоритарные округа.

“По мажоритарному округу от “оппозицтонного блока” пойдет Вадим Владиславович Новинский – известный промышленник, работодатель и меценат. «Многие приняли решение идти по мажоритарным округам, потому что некоторые партийные бренды с безымянными людьми, которые себя никак не зарекомендовали, могут обмануть доверие избирателей», – рассказал Евгений Мураев.

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Кроме Новинского по мажоритарке также решил пойти и Борис Колесников.

Стоит отметить, что за последними соцопросами партия Мураева не набирает 5%. Именно поэтому есть большая вероятность того, что Оппозиционный блок не пройдёт в парламент, и следующие 5 лет мы не увидим в Раде Мураева, Вилкула и многих других.

 

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