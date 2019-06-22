В Одесі на смерть розбився будівельник

Будівельник впав з даху одного з корпусів торговельного центру, який нині зводять в Аркадії. У результаті він отримав травми, несумісні з життям та помер.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Одеській області.

На вигляд чоловікові було близько двадцяти років. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого. Його тіло направили на експертизу, тривають слідчі дії.

За словами очевидців, чоловік впав з великої висоти на балкон і на годину приїзду швидкої допомоги нібито був живий, а помер по дорозі в лікарню.