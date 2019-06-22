В Одесі Daewoo Lanos звалився з обриву прямо на пляж

В курортній зоні Одеси 22 червня на пляж 16-ї станції Великого Фонтану, «приземлився» автомобіль Daewoo Lanos з гуркотом і на дах.

Як повідомляють очевидці, водій припаркувала авто на ухилі і не поставила на ручне гальмо. В результаті авто мимовільно скотилося вниз і «спикировало» з обриву на піщаний пляж.

Коли власниця авто повернулася на місце паркування і не виявила автомобіль, вона не відразу зрозуміла, що сталося, і встигла заявити про викрадення.

За попередньою інформацією, постраждалих в результаті події немає.