В Одесі Daewoo Lanos звалився з обриву прямо на пляж

В курортній зоні Одеси 22 червня на пляж 16-ї станції Великого Фонтану, «приземлився» автомобіль Daewoo Lanos з гуркотом і на дах.
Як повідомляють очевидці, водій припаркувала авто на ухилі і не поставила на ручне гальмо. В результаті авто мимовільно скотилося вниз і «спикировало» з обриву на піщаний пляж.
Коли власниця авто повернулася на місце паркування і не виявила автомобіль, вона не відразу зрозуміла, що сталося, і встигла заявити про викрадення.
За попередньою інформацією, постраждалих в результаті події немає.