Про Чорнобиль зняли ще один серіал

Компанія Netflix зняла документальномий серіал, в якому розповідається про відродження флори і фауни зони відчуження. Він має назву «Our Planet»

Прем’єр прем’єра стрічки відбулася в Музеї природознавства в Лондоні. Про це повідомляють у Держагентстві з управління зоною відчуження.

«Увага таких авторітетних медіакомпаній, як Netflix, НВО, Discovery, до зони відчуження – це шлях України до поширення правдивих знань про цю територію, її сьогодення та майбутнє», — каже голова відомства Віталій Петрук.

Як говорити працівник Чорнобильського заповідника Денис Вишневський, зйомки тривалі 2 роки з перервами у зимовий період. Для цього розібрали понад 2000 локацій по всій зоні відчуження.

Він додав, що закадровий текст для серіалц читатиме один із найвідоміших у світі ведучих-натуралістів Девід Аттенборо.

Серіал складається з восьми серій. Кожна з них представляє розповідь про окрему глобальну екосистему нашої планети – океани, пустелі, ліса тощо. Останню серію присвятили природі зони відчуження. Територію показали як приклад того, що природа може відновитися після радіактивної катастрофи за умови невтручання людини. Серіал зняли в традиціях із документальних фільмів BBC «Жива планета», «Планета Земля» та «Планета Земля ІІ».