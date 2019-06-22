Психологи з’ясували, чи є шанс повернути втрачений гаманець

Міжнародна група вчених з Мічиганського університету (США) і Університету Цюріха (Швейцарія) провела масштабний соціальний експеримент. Вони підлаштовували ситуації, в яких люди отримували знайдений на вулиці гаманець і вирішували, чи варто його повертати власнику. Як виявилося, їх рішення залежало від суми, що знаходиться в гаманці.

Автори проводили дослідження в 40 країнах, включаючи Росію, Індію, Мексику, Марокко і Казахстан, 350 містах. Експеримент проходив за одним сценарієм: асистент, той, хто вдає випадковим перехожим, віддавав працівникам різних закладів — банків, театрів, музеїв та інших — гаманець, повідомляючи, що знайшов його біля входу. Він стверджував, що у нього немає часу розбиратися з ситуацією, і просив людини зв’язатися з власником. Гаманець міг бути порожнім або містити місцеву валюту, еквівалентну 13,45 долара або сотні доларів. Разом з тим всередині лежала записка зі списком покупок, ключ і візитна картка з номером власника. Всього експеримент повторювався 17 тисяч разів.

До свого здивування, дослідники виявили, що у більшості випадків з власником гаманця зв’язувалися тим частіше, чим більша сума лежала всередині. Порожній гаманець повертали в 40 відсотках випадків, а з невеликою сумою — у 51 відсоток. У трьох країнах — Польщі, Великобританії та США — ймовірність повернення сотні доларів в середньому сягала 72 відсотків. У таких країнах, як Швейцарія і Норвегія, повертали гаманці часто незалежно від кількості грошей. Мексика і Перу стали єдиними країнами, де велику суму повертали з меншою ймовірністю, ніж незначну.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Автори пояснили результати тим, які економічні та соціальні умови превалюють в кожній з країн. Разом з тим вони вважають, що в розвинених країнах люди частіше повідомляли про великі суми, тому що їм неприємно відчувати себе грабіжниками, і це відчуття в сукупності з почуттям морального піднесення при поверненні сильніше сьогочасної меркантильною вигоди. До того ж вони помітили, що люди в середньому на 9,2 відсотка частіше повідомляли про зникнення, якщо в гаманці знаходився ключ, порівняно з тими випадками, коли ключа всередині не було. Психологи припускають, що цей предмет дозволяє побачити у власника реального людини.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як обманюють туристів у різних країнах.

За матеріалами Naked-science

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