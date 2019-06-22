Американець упіймав велетенську 100-річну рибу-мутанта (фото)

Американець на риболовлі зловив гігантську рибу-мутанта, якій може бути близько 100 років. Про це в п’ятницю, 21 червня, написала газета Daily Mail.

Джейсон Фьюгейт рибалив на одному з озер в штаті Міннесота на півночі США. У якийсь момент він підчепив величезну рибу оранжевого кольору. Її вага склала близько 14 кг, а довжина – приблизно 1 м.

Чоловік зрозумів, що вона належить до виду буффало. Однак ці риби зазвичай мають сірий окрас. Спантеличений американець звернувся до експертів.

Біолог з Університету Північної Дакоти Алек Лакманн повідомив, що рибі може бути близько 100 років. За його словами, помаранчевий колір вона могла придбати внаслідок генетичної мутації або через свій вік.

«Я був шокований кольором риби. Ніколи не бачив нічого подібного », – сказав учений.

Фьюгейт пізніше зізнався, що не став би ловити цю рибу, якби знав наскільки рідкісною вона була. Тепер чоловік хоче зробити з неї опудало.

У липні минулого року повідомлялося, що в Китаї знайшли живого людиноподібного морського мутанта.

: ukurier.gov.ua

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