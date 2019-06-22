Хвороба Паркінсона: виявлено ранні ознаки недуги

Рівень серотоніну показує початок захворювання набагато раніше, ніж інші ознаки

Дослідники з Королівського коледжу Лондона з’ясували, що ранніми ознаками незворотних нейродегенеративних процесів, викликаних хворобою Паркінсона, може бути виснаження серотоніну. Про це повідомив журнал Science Alert.

Близько 100 людей мають рідкісну мутацію в гені, що називається SNCA. Цей ген спричиняє хворобу Паркінсона.

Зміни в серотоніновій системі можуть початися за 15-20 років до появи моторних та інших симптомів початкової стадії хвороби Паркінсона. У дослідженні вчених взяли участь 14 осіб з Іспанії та Греції з геном SNCA, їх результати порівняли з даними 65 інших хворих і 25 здорових волонтерів.

Симптоми, які з часом погіршуються, включають моторні симптоми, такі як скутість, повільність і струшування, а також немоторні симптоми, такі як проблеми з пам’яттю. Дослідники намагаються знайти надійний маркер захворювання, щоб люди з ризиком могли бути ідентифіковані до початку моторних симптомів.

Автори роботи вважають, що їх відкриття допоможе створити нові способи діагностики захворювання і його лікування. Нині в світі налічується понад 6 мільйонів чоловік, які страждають від хвороби Паркінсона.

Нині не існує засобів для лікування хвороби Паркінсона, але симптоми лікуються за допомогою препаратів, які відновлюють хімічну речовину в мозку, яку називають дофаміном до нормального рівня. Дофамін здавна вважається головним винуватцем хвороби Паркінсона, оскільки низький рівень викликає проблеми з рухом.

Дослідження, опубліковане в Lancet Neurology , свідчить про те, що зміни в системі серотоніну відбуваються першими, тобто за багато років до того, як у пацієнтів виявляють симптоми хвороби. Цей важливий висновок може призвести до розробки нових препаратів для уповільнення або навіть припинення прогресування захворювання.

Результати вчених також свідчать про те, що сканування мозку, а саме системи серотоніну, можна використовувати як інструмент для скринінгу та моніторингу прогресування захворювання на ранніх стадіях невиліковної недуги. Але ці сканування є досить дорогими, тому вченим потрібно докласти більше зусиль для розробки доступних технологій.

Сучасна медицина нині не здатна вилікувати хворобу Паркінсона.

: ukurier.gov.ua

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