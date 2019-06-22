Доходів росіян не дозволять вирости

Путін не знає, скільки отримує реальний чоловік, а його система відкалібрована на те, щоб не допускати підйому рівня життя.

Раз вже за плечима «пряма лінія», то коротко переповім, що відомо вождю про матеріальних обставинах підданих.

Отже, глава Росії задоволений тим, що «почали відновлюватися і доходи». Прикметою цього відновлення він вважає збільшення середньої заробітної плати, нарахованої в травні, до 48,5 тис. (на 2,8% більше, ніж рік тому в реальному обчисленні). Правда, тут же рекомендує глядачам «не сердитися за те, що у них немає таких заробітних плат»: «І я, і деякі інші колеги, ми змушені користуватися середніми цифрами, але вони все-таки показують тенденцію».

Далі він вказує, що «в цьому році індексація страхових пенсій по старості склала 7,05 відсотка при інфляції минулого року 4,3 відсотка». Тобто і тут стало краще.

Крім того, Путін повідомляє про знайомство з таким поняттям, як реальні грошові доходи населення. Він знав, що «вони падають», але майже не поглиблюється в дослідження причин — «зараз не буду все перераховувати».

Телеглядачам рекомендовано почекати, поки нацпроекти «штовхнуть продуктивність праці і на цій базі забезпечать зростання добробуту». Та й чекати довго не доведеться: «Результати повинні відчуватися вже зараз, в цьому році…»

Не думаю, що цей аналіз приніс публіці розуміння ситуації.

З свіжого звіту Росстату ми можемо дізнатися, що за січень—травень оборот роздрібної торгівлі (реальний найважливіший індикатор рівня життя) виріс на 1,7% проти перших п’яти місяців 2018-го. Роком раніше його зростання був вищим і становив 2,8%. Імпорт товарів у Росію за перші місяці цього року (інший важливий індикатор рівня споживання) зменшився на 1%. А індекс промвиробництва в обробних галузях — тих самих, які покликані стати базою для зростання добробуту», — збільшився на 2,4% (роком раніше він виріс на 3,2%).

Самі знаєте, як зараз важко Росстатом. Тому цікаві не стільки самі цифри, скільки їх зіставлення з тими, які були раніше. Майже за всіма пунктами навіть держстатистика визнає, що прискорення немає. Є уповільнення. Свіжі дані про те, як це позначається на рівні життя громадян, відсутні, т. к. відомості про реальних доходах населення тепер обчислюються і затверджуються у інстанціях тільки раз в три місяці. Але за перший квартал 2019-го навіть в офіційному звіті реальні грошові доходи знизилися на 2,3%.

Як це монтується з офіційним зростанням зарплат, нехай і неспішним, та іншими невеликими поліпшеннями? А ніяк. Зарплатна частина держстатистики, яку глава держави вважає достовірною, взагалі не про життя пересічних людей.

По-перше, так звана середня зарплата, якою оперують вождь і «деякі інші колеги», — це зовсім не заробіток середнього працівника. Такою є медіанна зарплата. Вона складає приблизно 70-75% середньоарифметичної.

По-друге, та «середня» зарплата, про яку Росстат доповідає Путіну, не є середньою навіть в арифметичному розумінні. Це лише середня зарплата «працівників організацій».

За оцінкою Центру розвитку ВШЕ, в 2018-му в організаціях» були зайняті лише 43,7 млн чоловік, тобто 60,6% від загального числа працюючих (72,1 млн). Кількість зайнятих в «організації», до того ж ще й знижується рік від року (на 4% тільки за 2015-й-18-й), а «інших зайнятих» — зростає (на 3,9% за той же період). Точних відомостей про цих «інших» у статведомства майже немає, але відомо, що вони отримують помітно менше своїх щасливих колег з «організацій».

Перейшовши від середньої зарплати в «організації» до медіанної зарплаті у всіх без винятку працівників і відрахувавши ПДФО, отримаємо виразно менше 30 тис. А вже росте ця цифра чи ні, це, підозрюю, толком не відомо. Достовірних даних, які б показували тенденцію», немає.

Тепер про ощасливлених пенсіонерів. Так, їм збільшили страхові пенсії на 7,05%. Але не всім, а тільки непрацюючим. Працюючим, яких майже чверть, пенсії давно вже не індексують. До того ж всі вони мають справу не з торішньої четырехпроцентной інфляцією, про яку згадав вождь, а з нинішньою (5,2%). Тому реальний розмір призначених пенсій зріс, за підрахунками експертів ВШЕ, всього на 0,7%.

І нарешті — про незарплатных і непенсионных прибытках наших громадян. Частка в доходах (і абсолютні обсяги) коштів, одержуваних ними від підприємницької діяльності, а також від власності, з року в рік зменшується. Держмашина контролює, перевіряє, легалізує і безліччю інших способів душить будь-яку таку діяльність.

Ще один негативний фактор — збільшення зборів і поборів. Тільки за минулий рік питома вага обов’язкових платежів в грошових доходах населення зріс з 11,1 до 12,1%.

Ось основні складові зниження доходів і рівня життя. Невеликий ріст придбання товарів і послуг, якщо він не намальований, пояснюється тим, що люди залазять у борги і витрачають накопичення. Начальство дуже невдоволено сплеском кредитування і обіцяє в нинішньому році припинити це небажане явище.

Тепер ненадовго відвернемося на історію.

У 2000-му — 2007-м щорічне зростання реальних доходів населення коливався між 10% і 17%. В першу чергу за рахунок стрімко ріс потоку нафтодоларів. Фінансові відомства скидали в резерви частина цього потоку, але російські компанії тоді без проблем займали величезні гроші за кордоном, в країну на легкі прибутки тек іноземний капітал, і пересічним людям діставався свій шматок цього благоденства. Підйом рівня життя почасти забезпечувався збільшенням внутрішнього виробництва товарів та послуг, але ще більше імпортом, обсяги якого зростали неймовірними темпами.

У 2008-му — 2013-му реальні доходи щорічно збільшувалися на 3-5%. Нафтодоларів у цей відрізок часу менше не стало, але політика казенних витрат змінилася: гроші без ліку роздавали магнатам на підтримку нерентабельних виробництв і невдалих проектів, а одночасно круто збільшили силові витрати у всіх їх різновидах.

Починаючи з 2014-го, в посткрымскую і постнафтову епоху, реальні доходи знижуються. До 2016-го включно — швидко, з 2017-го і донині — повільно. Нефтедоходы залишилися дуже значними, але все ж зменшилися майже вдвічі. В борг за кордоном більше не дають, а якщо і дають, то під вигідний відсоток. При цьому улюблені військово-охоронні витрати вирішено було зберегти. Так що всі збитки взяв на себе народ. Будемо вважати, добровільно.

Однак тепер, здогадуючись, що кінці з кінцями все ж зведені, він починає нарікати. Вже в минулому році в бюджеті був величезний профіцит. У нинішньому — не менше. Чому життя не починає поліпшуватися?

Відповісти легко. Тому що останні 11 років російська економіка майже не зростає. Важче відповісти на наступне питання: а скільки ще це може продовжуватись?

Колишні ліберали з фінансових відомств пояснять, що неконтрольовані грошові вливання викличуть у нас зовсім не зростання виробництва і народних доходів, а лише сплеск інфляції. Залишки вільної економіки деморалізовані і видресирувані казенної машиною. Чекати від них підприємницьких ініціатив, що спричиняють підйом господарства і зростання заробітків, просто наївно.

Це вірно. Однак над вибудовуванням економічного глухого кута режим працював багато років. Система відкалібрована на те, щоб присікати будь самодіяльний зростання. Тому, не бачачи вже ніяких інших варіантів, вона хапається за нацпроекти. Тобто за ті ж вливання грошей, але строго під державним наглядом і через руки державних мільярдерів.

Вірити в те, що нацпроекти «забезпечать зростання добробуту» — все одно що вірити в пізньорадянської «продовольчу програму». Обсяг якихось малокорисних, але дуже дорогих робіт може бути значним, і малювати розквіт економіки стане простіше. Але підйом рівня життя пересічних людей, тим більше «вже зараз», цей уявний розквіт конвертуватися не може. Хіба тільки через Росстат.