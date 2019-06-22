Український літак-гігант розбомбили «Градами» в Африці

В аеропорту столиці Лівії, Тріполі, під час військових зіткнень згорів літак АН-124 «Руслан».

Про це у своєму Facebook написав авіаексперт Віталій Трубніков. За його словами, літак належав авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo.

Він був випущений в 1994 році. Останній політ відбувся в 2010 році і з тих пір він знаходився на стоянці в аеропорту лівійської столиці.

«Цікавий збіг, що тільки 2 дні тому один з головних зливних бачків роспропаганды, блог diana_mihaylova, написав, що з літаком все в порядку. Після цього аеродром накрили «Градами» і літак згорів», – пише Трубніков.