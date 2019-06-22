РосСМИ: У Тбілісі мало не побили російських пропагандистів

Російські пропагандисти телеканалу «Россия 24» повідомили, що на їх знімальну групу напали «націоналісти» в Тбілісі.

Про це йдеться на сайті каналу.

Повідомляється, що кілька молодих людей підійшли до пропагандистів, коли кореспондент Станіслав Бернвальд спілкувався з власниками туристичного агентства.

Путінські пропагандисти кажуть, що молоді люди почали вигукувати «націоналістичні гасла і спробували побити кореспондента та оператора каналу».

«Заступився за журналістів чоловік господині турагентства. Вона російська, а він грузин за національністю. У підсумку хулігани втекли», — йдеться в повідомленні.