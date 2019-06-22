Найлютіший фейк нинішніх виборів – це запит на нові обличчя, – думка

Типу, давайте виберемо тих, хто молодий і ще не був у політиці. Я цілком солідарний з волею народу в цьому щирому прагненні.

Але є такі питання:

— що таке молодий?

— що таке «не був у політиці»

— що таке «нові обличчя»?

18-45, не читав новин ніколи, працював засекреченим фізиком-ядерником?

А ті, кого ви зараз виставляєте з ради, вони тепер хто? «Злочынна влада»? «Колишні», які будуть вимагати реваншу на наступних виборах. «Збанкрутілі політики» Мустафа Найєм та Ольга Червакова?

Я хочу сказати, що за різними критеріями оцінки Порошенко або ще молодий, перспективний або вже безнадійний старець, номенклатурник і віджила епоха.

Весь цей мегахайп навколо «нових облич» породжує непотрібні, марні очікування, які не мають шансу виправдатися.

Мені 45, і коли я через 15 років буду балотуватися кудись, я буду ще молодий. Зараз можна цілком дожити до 90 років у своєму молодому розумі, а в 25 вже можна бути закінченим старим і невиліковно «колишнім».

Весь оппоблок та ЄС і «Батьківщина» — це люди, які перебувають у цілком продуктивному віці, як і більш юні кандидати з нових партій. Шлейф кумівства і корупції, говорите? Давайте дочекаємося початку нової серії.

Євген ІХЕЛЬЗОН