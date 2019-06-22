Amnesty International вимагає розслідувати дії поліції під час акцій протесту в Грузії

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає провести розслідування у зв’язку із застосуванням грузинською поліцією сили проти учасників протестів у Тбілісі.

Про це ідеться в офіційній заяві організації, — передає Громадське.

«Очевидці заявили, що поліція без розбору стріляла по людях гумовими кулями. Відеоматеріали також підтверджують інформацію про стрілянину. Гумову кулю, яка може завдати серйозної шкоди людині, ніколи не можна застосовувати безладно. Поліція зобов’язана захищати громадський порядок і відповідати на насильство, однак її реакція повинна бути пропорційною», — заявив керівник офісу організації на Південний Кавказі Леван Асатіані, який особисто стежив за розвитком подій.

Він також підкреслив, що унаслідок таких дій поліції багато людей отримали поранення. Серед них 31 журналіст.

За словами Асатіані, гумові кулі застосували проти журналістів попри на ті, що смороду булі ідентифіковані як репортери, які висвітлювали події.