Злий геній IP-махінацій Антон Яценко заплатить АМКУ

Антимонопольний комітет оштрафував чотири майданчики з оцінки майна, які пов’язані з народним депутатом Антоном Яценком.

Фірми використовували однакові IP-адреси. Про це написала державний уповноважений АМКУ Агія Загребельская в Facebook.

За антиконкурентні узгоджені дії комітет оштрафував «Ві Ай Пі Департамент» на 10,331 млн гривень, «Акцепт онлайн» – 0,34 тис. гривень, «Про закупівлі» – на 1,3 млн гривень, «Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ» – 2 млн гривень. Штраф на зазначені компанії наклали за порушення у 2018 році. При цьому в минулому році ці майданчики отримали за свої послуги 183 млн гривень, з них чверть була спрямована на виплату дивідендів та надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги деяким особам.

За словами Загребельской, фірми використовували однакові IP-адреси у відносинах з банком, мали спільні контактні особи, одночасно і однаково підвищували ціни на свої послуги.

За час перевірки з серпня 2018 року зазначені компанії і компанія-розробник програмного забезпечення були оштрафовані на загальну суму 17,43 млн гривень. Наголошується, що в грудні 2017 року Верховна Рада схвалила створення Єдиної бази даних звітів з оцінки нерухомості, мотивуючи це боротьбою з «чорними» ріелторами. Таким чином, парламент зобов’язав суб’єктів оціночної діяльності вносити в неї інформацію звітів про оцінку нерухомості через автоматизовані електронні майданчики.

У той же час, згідно з поправками до Податкового кодексу, внесеними народними депутатами в «ресурсному законі з «бюджетного пакету» на 2019 рік, новий учасник не може зайти на ринок без згоди існуючих компаній. Влітку 2018 року Фонд держмайна зобов’язав фахівців з оцінки майна здавати звіти за допомогою сайтів-посередників, які виявилися пов’язані між собою і з оточенням нардепа Антона Яценка.

За словами самих оцінювачів, ці майданчики не надають ніякого додаткового сервісу, крім пересилання даних з однієї точки в іншу, проте стягують плату за свої послуги. За попередніми підрахунками, за перший місяць сайти-посередники заробили мінімум 23 млн гривень.

Закон змусив фахівців з оцінки майна здавати звіти до Фонду держмайна з допомогою сайтів-посередників, які пов’язують з нардепом Антоном Яценком і які за перший місяць роботи отримали 23 мільйони гривень.

Місяць тому Фонд держмайна запустив Єдину базу даних звітів про оцінку — систему, яка повинна подолати ринок «чорної оцінки» і не дати українцям ухилятися від податків (5% від вартості майна, яку визначить професійний оцінювач), повідомляє Вihus.info.

Раніше оцінювачі часто зменшували вартість майна, щоб зменшити суму податку.

«Півроку тому парламент прямо в Податковий кодекс вколотив «реформу» змін у процедуру оцінки, які до оподаткування не мають відношення. Ключова зміна: створення «Єдиної бази даних звітів про оцінку», — йдеться в розслідуванні.

Автори відзначають, що в базу треба відправляти звіти про оцінки, а та — автоматично порівнює їх з ринковими цінами на подібну нерухомість і дає дозвіл на продаж майна.

Вказується, що база належить Фонду держмайна, але за законом між ними повинні працювати посередники — електронні майданчики (ЕМ), куди оцінювач спрямовує свій звіт, а звідти він вже потрапляє в базу.

У розслідуванні зазначається, що ніяких інших функцій, крім посередницьких, ЕМ — не має.

Пояснити сенс їх створення не може навіть автор поправок, нардеп від БПП Максим Курячий. «Технічні питання — не до мене, я не є проектувальником, я дуже складно орієнтуюся і програмному забезпеченні, це не для мене», — процитували Курячого автори публікації.

Головне, на їхню думку, те, що вказані майданчики — платні.

У розслідуванні повідомляється, що раніше оцінювачі теж звітували Фонду, але безпосередньо і безкоштовно. Зараз же послуга реєстрації звіту коштує близько півтисячі гривень.

При цьому доводиться платити двічі: оцінювачам за кожен зареєстрований звіт і нотаріусам, щоб подивитися, він є в базі.

Журналісти додають, що технічно — проплату здійснюють оцінювач і нотаріус, але за фактом платить клієнт.

«І виглядали ці сайти як пов’язані між собою члени однієї групи. Всі три авторизовані Фондом держмайна майданчика давали багато підстав підозрювати і зв’язок, і змова, і узгодження дій і цін», — йдеться у публікації.

Зокрема, повідомляється, що всі три сайту мають абсолютно ідентичний програмний код, що є дивним «збігом» для фірм-конкурентів.

Також зазначається, що всім майданчиків-посередникам в рекордні терміни (за місяць) погодили необхідні атестації/експертизи/випробування та інші бюрократичні процедури.

Автори розслідування пов’язують сайти-посередники з нардепом Антоном Яценко.

Вони відзначають, що ще в 2000-х роках народний обранець вже організовував схожі посередницькі схеми, але у сфері тендерних закупівель.

Вказується, що щонайменше одна з майданчиків безпосередньо пов’язана з близьким нардепу людиною — Володимиром паном доброскоком.

Сам Яценко у коментарі програмі запевнив, що до цієї історії не має стосунку, а з паном доброскоком не бачився вже кілька років.

Разом з тим, журналісти відзначають, що уникнути «чорної оцінки», незважаючи на роботу Єдиної бази, а тим більше через посередників, Фонду держмайна не вдалося.

Зокрема, в одному зі звітів система пропустила оцінку, занижену в три рази, після чого в той же день і була оформлена продаж.

Крім того, журналісти звернулися до ТОВ «Меркурій партне» з проханням оформити оцінку «подешевше», де їм абсолютно спокійно відповіли, що з «новою системою зовсім дешево не вийде, але можна оформити так, щоб частково відкосити від податків».

Повідомляється, що в компанії працює оцінювач Аліса Гринчук, якій в минулому році анульовано сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Автори відзначають, що відсутність сертифіката не заважає їй і далі проводити оціночну діяльність на фірмі, де її називають «начальницею».

У відповіді на запит програми, у Фонді держмайна повідомили, що оцінювачів, яких відловили на заниженні, можуть відключати від бази.

Повідомляється, що в даний час у «списках» — півдесятка оцінювачів. «Меркурій» ні під які перевірки — не потрапив.

Раніше повідомлялося, що колишній «регіонал», а тепер нардеп з групи «Відродження» Антон Яценко записав на тестя палац площею 1,5 тисячі квадратних метрів і ряд елітних квартир.