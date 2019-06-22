Курс Bitcoin перевищив 11 тисяч доларів

Bitcoin подорожчав на торгах в суботу і оновив річний максимум, його курс перевищив 11 тисяч доларів.
Про це свідчать дані CoinMarketCap.
Курс Bitcoin збільшився в ході торгів на 13%, до 11,119 тисяч доларів, досягнувши максимальної позначки з травня 2018 року.
З початку року вартість кріптовалюти підскочила на 140%, однак Bitcoin дуже далекий від максимумів 2017 року, коли його курс був близький до 20 тис. доларів.
Інші кріптовалюти, такі як EOS, Ether, XRP і litecoin, також дорожчають в ході торгів у суботу.
Сукупна вартість усіх криптовалют оцінюється в 330,1 млрд доларів.