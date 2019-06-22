Роман Скрипін «вибухнув» після шоу «Право на владу»

Відомий український блогер Роман Скрипін розповів, що йому не сподобалося на останньому ефірі програми «Право на владу», а також жорстко розкритикував політиків та колишніх журналістів телеканалу ZIK.

Зокрема, експерт Леонід Швець поділився відповідним ефіром Скрипіна під назвою «Брехня. Пі*молодь. І провокація» на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Рома вибухнув», — написав він.

У себе на YouTube-каналі Скрипін виклав 48-хвилинний ефір, в рамках якої відверто і без цензури висловився про останні події

За його словами, спочатку він не хотів йти на другу частину передачі «Право на владу» на «1+1», у якому обговорювалося питання догляду журналістів з телеканалу ZIK після його покупки афілійованим з Медведчуком нардепом Тарасом Козаком.

Звертаючи увагу на ефірну модерацію, Скрипін згадав Вілкула, який ходив і матюкався зі словами «так, блядь, я все знаю, мене не пускають до центрального мікрофона, якщо мене не пустять – то я піду».

«Добре, якщо б пішов. Я взагалі не розумію, навіщо таких отруєних і пі*доватых персонажів взагалі запрошувати в ефір», — сказав журналіст.

Також він піддав жорсткій критиці журналістів телеканалу ZIK, заявивши, що їх вчинок він вважає гідним, однак додав, що далі їх все одно хто-небудь «перебере їх баблом і вони знову будуть працювати на дядька».

«Знову все прое*ут, якщо баблом поманять», — додав Скрипін, розповівши свою історію про те, як він змушений був у 2002 році піти з телеканалу Пінчука «СТБ» у зв’язку з незгодою з редакційною політикою. У той час журналіст, як запевняє він, виплачував кредит за квартиру і залишився без роботи, проте все ж він впорався із ситуацією.

У коментарях до відео користувачі мережі захоплюються вчинком Скрипіна.

«Дякую за чесну позицію. Будь ласка, бережі собі», — Світлана Ганенко

«Рому прорвало ! таким він мені подобається більше, побільше таких исповидей», — Тарас Волошенко

«Про Скрипін включився Молодець Люди підтримують адекватних», — Vaselyna Moturnachka

«Рома ну красава мужик з міцними я#цями», — Олег Лобаз

Завжди поважав Скрипіна! Чесна й відверта людина. Хотів би почути діалог Скрипіна & Шапошникова», — Вася Іванович

«Той рідкий випадок, коли матюки доречні. Говорити про журналістику, а змушує замислитись про життя. Дякую за такий ефір!» — Андрій Лютий

У недавньому минулому Роман Скрипін також брав участь у «Право на владу» і робив різкі заяви.