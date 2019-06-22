Гройсман пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до $300 в місяць

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв українцям підвищити мінімальну зарплату до $300 в місяць.

Подвійне підвищення мінімалки лідер Кабміну пояснює стрімким зростанням економіки країни, а також за рахунок детінізації та інвестицій. До 2021 року бюджет України дозволить сплачувати подвійну мінімальну зарплату, – пишуть ЗМІ.

Гройсман зазначив, що підвищення рівня життя українців, які живуть на мінімальну зарплату є важливим завданням.

Глава Кабміну нагадав журналістам, що уряду вже вдавалося піднімати зарплати з $50 до $150. Економіка зростає і незабаром вдасться виконати чергове підвищення виплат. План підвищення мінімалки до $300 триватиме близько двох років.

Зарплати вдасться підвищити «за рахунок детінізації та інвестицій».