Гройсман пообіцяв підвищити мінімальну зарплату до $300 в місяць

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв українцям підвищити мінімальну зарплату до $300 в місяць.
Подвійне підвищення мінімалки лідер Кабміну пояснює стрімким зростанням економіки країни, а також за рахунок детінізації та інвестицій. До 2021 року бюджет України дозволить сплачувати подвійну мінімальну зарплату, – пишуть ЗМІ.
Гройсман зазначив, що підвищення рівня життя українців, які живуть на мінімальну зарплату є важливим завданням.
Глава Кабміну нагадав журналістам, що уряду вже вдавалося піднімати зарплати з $50 до $150. Економіка зростає і незабаром вдасться виконати чергове підвищення виплат. План підвищення мінімалки до $300 триватиме близько двох років.
Зарплати вдасться підвищити «за рахунок детінізації та інвестицій».