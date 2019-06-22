Стало відомо, коли в Італії винесуть вирок Віталію Маркиву

Попередньо 12 липня в Італії суд винесе рішення за нацгвардейцу Віталію Маркиву, якого звинувачують у смерті італійського фотокореспондента Андреа Роккелли в 2014 році.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

Наголошується, що 5 липня відбудеться передостаннє, сімнадцяте засідання суду, коли адвокат захисту Донателла Рапетти зосередиться на ролі українського війська в травні 2014 року в Слов’янська Донецької області.

На 17-му засіданні суду в місті Павія захисник українця виступив з підсумковою промовою, яка тривала шість годин. Він зосередився на детальному аналізі інформації від трьох ключових свідків, за даними яких прокурор Андреа Дзанончелли реконструював факти і створив обвинувальну базу. Йдеться про потерпілу тоді французькому фоторепортере Уїльяма Ругелоне, журналістці Corriere della sera Іларії Морани і фотографі Марчелло Фаучі.

Адвокат українця проаналізував виступи і поведінку цих свідків, особливо французького потерпілого. Делла Валле зауважив, що свідчення Ругелона, надані французьким слідчим в жовтні 2014 року, відрізняються від його показань італійцям в листопаді 2018 року.

Український військовослужбовець Марків був затриманий в Італії 30 червня 2017 року за підозрою у вбивстві італійського фотожурналіста Роккелли поблизу Слов’янська (Донецька обл.) 24 травня 2014 року.