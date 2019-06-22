На Сумщині викрили незаконну схему продажу цигарок: товару вилучили на 3,9 млн гривень

Правоохоронці припинили міжрегіональну схему незаконного обігу тютюнових виробів на Сумщині. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

В рамках розслідування встановлено, що фігуранти справи купували, зберігали, перевозили та продавали незаконно виготовлені цигарки з Білорусі, Молдови, Росії без марок акцизного податку та тютюнові вироби українського виробництва з підробленими акцизними марками в Сумській, Полтавській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

При цьому цигарки з-за кордону ввозилися в Україну поза митним контролем. Також незаконно ввозили цигарки і з тимчасово окупованих територій.

Надалі посередники продавали товар через інтернет, поставляючи його на ринки інших областей.

Правоохоронці провели обшуки в будинках, на складах, земельній ділянці і в автомобілі підозрюваних. В результаті знайшли 104 620 пачок підроблених цигарок загальною вартістю близько 3,9 млн грн.