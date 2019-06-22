Терористи послабили хватку на Донбасі: ЗСУ завдали потужного удару

На Донбасі в суботу, 22 червня, озброєні формування Російської Федерації 25 раз порушили режим припинення вогню.

У результаті, один український військовий отримав бойове травмування, повідомляє прес-центр ООС. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь із озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 21 червня чотири окупанти були поранені.

Бойовики відкривали вогонь по українських захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Зокрема, обстріли велися у районі Опитного, Авдіївки, Водяного, Широкиного, Новотроїцького, Новомихайлівка, Новоселівки Другої, Красногорівки.

Крім того, позиції сил ООС обстрілювали у районі Луганського, Новолуганська, Південного, Катеринівки, Зайцевого, Новгородського.