У Грузії пропонують замінити російських туристів українськими, готові сплатити 10 авіарейсів

Після заборони авіасполучення з боку Росії, у Грузії запропонували замінити туристів з країни-агресора українськими. Власник «ТиБиСи Холдингу» Мамука Хазарадзе оголосив про готовність сплатити 10 чартерних рейсів для українських туристів з Києва в Тбілісі.

Таким чином він вирішив підтримати туристичну галузь, яка понесе втрати з-за дій Володимира Путіна.

Бізнесмен готовий оплатити послуги авіакомпанії «Айрзена» («Грузинські авіалінії»).

У той же час телеканал «Дощ» повідомляє, що з 8 липня грузинським авіакомпаніям заборонять польоти в Росію.

За даними Асоціації туроператорів Росії, за станом на 21 червня, в Грузії може перебувати близько 5-7 тисяч туристів (тих, хто купив путівки). Самостійних туристів, як мінімум в два-три рази більше.