Представник президента в АРК заявивши, що Крим знаходиться на межі екологічної катастрофи

Анексований Росією Крим знаходиться на межі екологічної катастрофи, оскільки на півострові можуть закінчиться запаси води в найближчі п’ять-сім років.

Про це заявив представник президента України в Автономній республіці Крим Борис Бабін в ефірі телеканалу UATV, – пише Громадське.

Так, за його словами, на території Криму починається сухий період і в найближчі роки атмосферні опади будуть зменшуватися. Тому води на півострові не буде.

На думку Бабіна, це стане причиною зупинення ряду підприємств Північного Криму. Крім того, дана ситуація стані причиною міграції населення степової частини Криму.