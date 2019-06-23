Київський апеляційний суд викликав Януковича на засідання

Київський апеляційний суд викликає побіжного президента Віктора Януковича на засідання в 11:00 15 липня.

Порядок оприлюднив Урядовий кур’єр.

Суд планує розглянути скаргу захисників Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва, яким екс-президента засуджено до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

Також у документі нагадується, що у разі неявки без поважних причин до Януковича може бути застосовано штраф (Від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати), примусовий привід, а ухилення від явки більше двох разів є підставою для здійснення спеціального попереднього розслідування або спеціального судового провадження.