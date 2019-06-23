Активіст «Голоси» закликав додавати в ресторанах 20% до рахунку російськомовних клієнтів

Активіст від партії Святослава Вакарчука «Голос» Сергій Цигіпа запропонував українським ресторанам і кафе додавати 20% до рахунку російськомовним громадянам, як це зробили в Грузії.

Про це він написав у себе в Facebook.

«Беремо приклад з грузин: ресторани Тбілісі прийняли спільне рішення! Тепер для всіх тих, хто в ресторанах заговорить російською і зажадає російськомовне меню, в рахунок додасться 20% за окупацію», — пише він.

Фото: facebook.com

Нагадаємо, що в деяких ресторанах Грузії вирішили підвищити ціну на 20% для російськомовних громадян.

У той же час, московське заклад «Платов паб» у відповідь оголосив на вихідних знижку 25% для власників грузинських паспортів.

«Кілька кафе і ресторанів в Батумі і Тбілісі прийняли рішення додавати в рахунок російським туристам 20% суми понад замовлення. «Платов Паб» прийняв особливі контрзаходи. Сьогодні і завтра ми робимо знижку в 25% всім власникам грузинських паспортів. Якщо хто-то в світі множить зло, наше завдання зробити ще більше добра», — сказано в Instagram-запису пабу.