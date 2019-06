Софія Ротару вирішила виступити в РФ: усі подробиці

Народна артистка України та улюблениця мільйонів Софія Ротару, яка в минулому році свідомо відмовилася від концертів в Росії, включаючи корпоративні виступи, зібралася на фестиваль «Нова хвиля» в Сочі.

Про це стало відомо з анонса заходу в Instagram.

Співачка повинна відкривати конкурс, і виступити серед зіркових гостей фестивалю, який пройде з 24 по 29 серпня в Сочі, куди конкурс перекочував з Юрмали.

«А у нас для вас чудова новина! Софія Ротару виступить на Відкритті «Нової хвилі 2019» в Сочі! Для глядачів та учасників конкурсу популярна співачка стала однією з найбажаніших і улюблених зіркових гостей, без виступів якої не обходився майже жодний рік проведення «Нової хвилі», – йдеться в тексті.

Під постом з анонсом користувачі висловили радість від того, що зможуть насолодитися піснями улюбленої артистки.

Станьте свідком грандіозного музичного події цього літа з 24 по 29 СЕРПНЯ на узбережжі головного літнього курорту Росії — Сочі! 🌞

Варто відзначити, що Ротару виступала в Юрмалі на «Новій хвилі», починаючи з 2004 року аж до 2011 практично щорічно.

Рішення не давати концерти в Росії, зокрема, не брати участь в записі «Пісні року», Софія Михайлівна прийняла після новини про те, що російські військові обстріляли українські кораблі і захопили полонених в Керченській протоці. Тоді ж, в грудні минулого року в країні було введено військове положення.

Примітно, що в аннексированный Крим, де у Ротару є особняк, а також бізнес — VILLA SOFIA в Ялті, артистка не навідувалася з 2014 року, що підтверджують сусіди зірки і персонал готелю.