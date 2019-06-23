У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

Співробітники пропагандистського телеканалу «Росія 24» заявили, що на їх знімальну групу в Тбілісі (Грузія) напали «націоналісти».

Як передає «Вести.ги« кілька молодих людей накинулися на російського кореспондента Станіслава Бернвальда, поки той брав інтерв’ю у власників туристичного агентства про скасування прямого авіасполучення між РФ і Грузією.

Пропагандисти повідомляють, що невідомі почали вигукувати «націоналістичні гасла і спробували побити кореспондента та оператора каналу». Стверджується, що росіян «спеціально провокували на бійку».

«Заступився за журналістів чоловік господині турагентства. Вона російська, а він грузин за національністю. У підсумку хулігани втекли», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, оприлюдненому росіянами відео видно, як чоловік б’є ногою в живіт впав людину, при цьому по кадрам не зовсім зрозуміло, хто це такий – ролик складається з окремих фрагментів.

Після інциденту в МЗС РФ зажадали від влади Грузії забезпечити безпеку перебувають на території країни російських журналістів.