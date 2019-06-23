Грузію накрила нова хвиля протестів проти Росії: озвучені вимоги активістів

У центрі Тбілісі (Грузія) у будівлі парламенту 22 червня почалася чергова, третя за рахунком, масштабна протестна акція.

Про це повідомляє «Грузія Онлайн«. Відзначається,що на проспекті Руставелі зібралися члени «Національного руху» Заал Удумашвили, Іраклій Надірадзе, лідери «Європейської Грузії» Гігі Угулава, Гіга Бокерія та інші опозиційні депутати. Всього на акції присутні кілька тисяч людей.

Перед учасниками мітингу виступила спікер акції Міша Мшвілдадзе. За її словами, вимоги до влади незмінні: затримані повинні бути звільнені до кінця дня.

Активісти також вимагають відставки глави МВС Грузії Георгія Гахарія, покарання тих поліцейських, які жорстоко розправилися з людьми під час протестів.

Юристи, виступаючі на мітингу зазначили, що судові процеси над затриманими проходили «по конвеєрному правилом» – без розгляду доказів та з порушенням права на захист. Більшості із затриманих присудили адміністративний ув’язнення на термін до 15 діб.

Журналісти відзначають, що з 305 затриманих демонстрантів до адміністративного ув’язнення засудили 121 людини, а щодо інших, був встановлений адміністративний штраф або словесне зауваження.

Крім того, протестувальники виступили за проведення наступних парламентських виборів за пропорційною системою.