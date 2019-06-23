Соціологи з’ясували, що половина українців готова покинути Польщу

Компанія EWL провела опитування серед 855 українців на Західному вокзалі Варшави — найбільшому транспортному вузлі, яким користуються пасажири з України, щоб з’ясувати їх ставлення до країни перебування.

44,9% респондентів повідомили про бажання виїхати з Польщі: 12,6% готові на переїзд в цьому році, 18,8% — в наступному році, 6,1% — в 2021-му, 7,4% — після 2021 року. 24,6% учасників опитування все влаштовує, і вони хочуть залишитися, – передає Новий формат.

Проведений напередодні компанією «OLX Робота» опитування, показав, що якби в українських мігрантів була можливість виїхати в будь-яку країну, то 50% відправилися б в Німеччину, майже 27% — у США та Польщі, оскільки там високий рівень оплати праці, розвинена економіка, а також є можливість забезпечити краще майбутнє для їх сім’ї.

За оцінкою Національного банку Польщі, після спрощення німецькими властями порядку працевлаштування для громадян країн, що не входять в ЄС, можуть виїхати в Німеччину 25% українських мігрантів.

На сьогоднішній день у Польщі проживає близько 1,5 млн громадян України, переважно молоді чоловіки. При цьому досконало польською мовою володіють лише 4,7% трудових мігрантів (для порівняння: в 2018 році цей показник був на 1/3 вище — 6,3%), 20,6% не знають його взагалі, а 28,9% говорять по-польськи, але погано, пише.