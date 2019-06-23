До суду не дожив: На Миколаївщині в СІЗО раптово помер 57-річний педофіл

Злочин це було скоєно ще в лютому 2019 року. 3 лютого 30-річна мешканка одного з сіл Баштанського району Миколаївської області звернулася до місцевого відділу поліції з заявою про те, що її доньку зґвалтували.

Зі слів 13-річної доньки заявниці, ввечері, коли вона йшла по вулиці, назустріч їй вийшов п’яний 57-річний односелець, схопив за руку і затягнув у свій будинок. Там він побив і зґвалтував дівчинку. Дитині вдалося вирватися тільки після обіцянки «прийти завтра».

Оперативники поліції затримали громадянина, якому вже оголошено про підозру у ч. 4 статті 152 КК України «Зґвалтування особи, яка не досягла 14-річного віку». Фігурантові справи загрожувало до 15 років позбавлення волі. Однак чоловікові не довелося дожити навіть до підготовчого засідання суду. Як значиться у визначенні Казанківського районного суду, засідання якого відбулось днями, смерть обвинуваченого настала через два тижні після його арешту.

Про причини смерті поки не повідомляється. Але відомо, що підслідні та засуджені за такими статтями в місцях позбавлення волі, м’яко кажучи, не користуються авторитетом. Цікаво, що обвинувальний акт був розглянутий у суді, через чотири місяці після того, як було вже відомо, що обвинувачений помер.

Ні його родичі, ні адвокат на можливу реабілітацію цієї людини не наполягали. Суд закрив кримінальну виробництво.