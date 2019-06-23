Дзюдо: Україна здобула два перших “золота” на Європейських іграх-2019(відео)

Чемпіонка світу Дарина Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п’єдестал II Європейських ігор, які відбуваються в Мінську (Білорусь).

У турнірі із дзюдо 18-річна київська динамівка завоювала золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, вигравши у фіналі в чинної чемпіонки Європи 24-річної росіянки Ірини Долгової, повідомляє Укрінформ.

Неодноразовий переможець та призер чемпіонатів світу та Європи київський динамівець Георгій Зантарая виграв золоту медаль на ІІ Європейських іграх.

У турнірі з дзюдо 31-річний Зантарая посів перше місце у ваговій категорії до 66 кг, завдавши поразки у фіналі італійцю Маттео Медвесу.

Це друга золота нагорода українських спортсменів у столиці Білорусі.

На рахунку “синьо-жовтої” збірної вже 4 медалі – 2 золоті, 1 срібна, 1 бронзова.

До 30 червня в Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

Нагадаємо, що українка Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.

Фото: facebook.com/UkraineJudoFederation

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