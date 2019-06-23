З’явилося фото сумних Петра і Марини Порошенко, які їдять з пластикового посуду

Колишній президент України Петро Порошенко зі своєю дружиною потрапив на камери журналістів під час обіду, на якому він їв плов з одноразового пластикового посуду.

На фото, яким діляться користувачі соціальні мереж, видно, що у колишнього глави української держави настрій не саме веселе.

Нагадаємо, що 22 червня Петро Порошенко зі своєю дружиною та кількома охоронцями відвідав на запрошення кримського волонтера Михайла Джамаля РК «Кримський квартал» у Києві.

«Дуже тепла і дружня зустріч в Кримському кварталі! Тут живуть волонтери, активісти, ветерани — люди, які власними руками змінюють Україну», — написав екс-президент на своїй сторінці в Facebook.